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غدا.. مصطفى مدبولى يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:31 م
غدا.. مصطفى مدبولى يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع لها مسبقا على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامى 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد .
 
 
 
 

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