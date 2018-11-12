طالب يُقبل على الانتحار لضعف مستواه الدراسى بالبحيرة

فريق المحافظات

أقبل طالب بقرية نكلا العنب التابعة لمركز ايتاى البارود بالبحيرة على الانتحار وتناول مبيد حشرى "قرص حفظ الغلال السام" لضعف مستواه الدراسى.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "على ا ع 19 سنة" طالب ومقيم قرية نكلا العنب بدائرة المركز مصاب بإدعاء تسمم فسفورى ولا يمكن استجوابه وتم حجزه بها تحت الملاحظة.

بسؤال عمه "مجدى ع ا 36 سنة" حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية قرر بتناول نجل شقيقه المذكور قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية مع والده لقيام الأخير بتعنيفه لعدم انتظامه بالمدرسة وضعف مستواه الدراسى ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.