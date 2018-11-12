طالب يُقبل على الانتحار لضعف مستواه الدراسى بالبحيرة

أقبل طالب بقرية نكلا العنب التابعة لمركز ايتاى البارود بالبحيرة على الانتحار وتناول مبيد حشرى "قرص حفظ الغلال السام" لضعف مستواه الدراسى.
وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "على ا ع 19 سنة" طالب ومقيم قرية نكلا العنب بدائرة المركز مصاب بإدعاء تسمم فسفورى ولا يمكن استجوابه وتم حجزه بها تحت الملاحظة.
بسؤال عمه "مجدى ع ا 36 سنة" حاصل على دبلوم ومقيم بذات الناحية قرر بتناول نجل شقيقه المذكور قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية مع والده لقيام الأخير بتعنيفه لعدم انتظامه بالمدرسة وضعف مستواه الدراسى ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول "آلاء ر ف 19 سنة" طالبة بالصف الثالث الثانوى ومقيمه قرية البلاكوس بدائرة المركز مصابة بإدعاء تسمم فسفورى وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بطنطا بمحافظة الغربية.
وبسؤالها قررت بتناولها قرص مبيد حشرى "خاص بحفظ الغلال" لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب ضعف مستواها الدراسى ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 61 قطعة حشيش بدمنهور.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من "عمرو م م 29 سنة" عاطل سبق اتهامه فى عدد 7 قضايا متنوعة "مخدرات، سرقة" آخرها القضية رقم 7495/ 2018 جنح مركز رشيد "مخدرات"، "أحمد س س 24 سنة" عاطل سبق اتهامه فى القضية 23741/2013 جنح قسم دمنهور "سلاح أبيض"، "محمود ى ت 29 سنة" عاطل وجميعهم مقيمين بندر دمنهور، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وبتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بمحال إقامتهم وتم ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول عدد 26 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 80 جراما ومبلغ مالى 280 جنيها وهاتف محمول، سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وبحوزة الثاني عدد 20 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 70 جراما ومبلغ 130 جنيهاً، هاتف محمول وبحوزة الثالث عدد 15 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 30 جرام، ومبلغ 500 جنيهاً، هاتف محمول.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط "بقصد الإتجار" والمبالغ المالية من "متحصلات البيع" والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وأضاف المتهمان الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وجاري تطوير مناقشة المتهمين وفحص أبعاد نشاطهم الإجرامي وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كما تمكن ضباط مباحث المرور برئاسة الرائد عبده خطاب من ضبط "على ه ع 45 سنة" سائق ومقيم باب شرق الإسكندرية حال قيادته سيارة نقل البحيرة قدم رخصة تسير للسيارة يشتبه فى كونها "مزورة" وبالاستعلام عن الرخصة من قسم مرور كفر الدوار تبين أن السيارة لم يتم التجديد لها وأن الرخصة منتهية بتاريخ 10/3/2017 وأن الرخصة "مزورة" تحرر المحضر اللازم مركز كفر الدوار.
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