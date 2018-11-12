طالبة تحاول الانتحار لرفض والدتها خطبتها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أقدمت طالبة على الانتحار داخل دورة مياه المدرسة بالإسكندرية وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمورقسم شرطة أول المنتزه من مستشفى أبو قير العام بوصول "ن م ع" 14 سنة طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى الفترة المسائية بمدرسة فؤاد محى الدين - الكائنة بمساكن فيصل دائرة القسم ومقيمه بدائرة قسم ثان المنتزه مصابه بجرح قطعى بالرسغ الأيسر مع اشتباه قطع بالأوتار والأعصاب والشرايين، وتم حجزها بالمستشفى.

وبالانتقال وسؤال والدتها "ه ا م" 49 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان قررت بأنه أثناء قيام ابنتها المذكورة بارتداء ملابسها داخل دورة مياه المدرسة حدثت إصابتها نتيجة وجود نصل معدنى "كتر" داخل طيات ملابسها ،ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك ، وأيدتها نجلتها المصابة فى أقوالها .

وبسؤال مديرة المدرسة " ر م ل " 50 سنة - مقيمة دائرة القسم قررت بقيام الطالبة المذكورة بإحداث إصابتها بنفسها داخل دورة مياه المدرسة لوجود خلافات بينها ووالدتها لرفض الأخيرة خطبتها لأحد الأشخاص على علاقة عاطفية بها، وأضافت بسابقة قيامها بمحاولات مماثلة لذات السبب.

وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 15153/2018 إدارى قسم أول المنتزه.