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ضبط 4179 هاربين من أحكام وتحصيل 201025 ألف جنيه غرامات بالغربية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:04 م
ضبط 4179 هاربين من أحكام وتحصيل 201025 ألف جنيه غرامات بالغربية حمله امنية-ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4 17 9 هاربين من أحكام، منهم 2601 حكم فى جنح الغرامات، و1297 حكم فى جنح الحبس الجزئى و168 حكم مستأنف، و75 حكم فى مخالفات، و8 أحكام فى جناية وتحصيل 201025 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمه وتولت النيابة العامه التحقيق.

 


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