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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:06 م
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ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 107مخالفات إشغالات بالمنوفية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:02 م
ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 107مخالفات إشغالات بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قيادة الطريق الزراعى بقويسنا.

 

ففى مجال رفع إشغالات الطريق، تم تنفيذ "107" حالات إشغال طريق مقاهى، فرش فاكهة، محلات كوتش، كما تم تنفيذ "69" حالة رفع إشغال طريق، و" 7" حالات إزالة فورية.

 

وفى مجال المخالفات المرورية، تم ضبط "12" حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط "33 حالة سحب تراخيص متنوعة، موقف عشوائى، مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع )، تم ضبط " 35 " حالة تحرير نموذج 125 متنوع، كما تم ضبط "12" حالة حجز، دراجة نارية، توك توك بدون لوحات، حالة سير عكس الاتجاه،حالة سيارة معاقين، "26"حالة سير يسار الطريق، كما تم ضبط 4 سائقين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة.


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