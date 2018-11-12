ضبط 4 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى بمصنع فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية برئاسة الدكتورة أمل العسيلى مدير المديرية، حملة على المجازر والأسواق لضبط الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مصنع للفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، بإجمالى أوزان 4 أطنان غير صالحة للاستخدام الآدمى بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد الدكتور ناصر أبو سنة وكيل المديرية، أنه تم تنظيم حملة على الثلاجات والمطاعم بنطاق مدينة شبرا الخيمة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 4 أطنان من الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، بهم تغيير بالخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مصنع غير مرخص بنطاق حى شرق شبرا الخيمة.

وأضاف وكيل بيطرى القليوبية، أن مديرية الطب البيطرى بالقليوبية تسعى خلال الفترة الماضية إلى تكثيف الحملات خاصة على المطاعم التى تقدم خدمة مباشرة للجمهور، للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة.