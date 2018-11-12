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ضبط 20 تاجر مخدرات بطوخ والخصوص بحملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:29 م
ضبط 20 تاجر مخدرات بطوخ والخصوص بحملة أمنية بالقليوبية حمله أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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القى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، اسفرت عن ضبط   20 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية   من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة  فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية،  تقضى بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء 

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنهاوالعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة 

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمةوكفر شكر و وبنها والخصوص وشبين القناطر  وا سفرت عن ضبط  20تاجر  مخدرات بحوزتهم  كمية من المواد المخدرة المتنوعة  عبارة عن 400جرام حشيش و 250قرص مخدر،100جم أستروكس  ،200جم بانجو وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

 

 

 

 


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