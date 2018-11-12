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ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش وأقراص مخدرة فى المنوفية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:18 م
ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش وأقراص مخدرة فى المنوفية مخدرات - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة نصف كيلو حشيش، 50 قرص ترمادول، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من تمكن المقدم تامر الزهار رئيس مكافحة المخدرات بمديرية أمن المنوفية، من ضبط " على .ف 35 عاما عاطل وبحوزتة نصف كيلو حشيش ،50 قرص ترمادول، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 

 


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