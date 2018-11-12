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صور.. وزير الرى يتفقد السد العالى ورمز الصداقة بأسوان

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:38 م
صور.. وزير الرى يتفقد السد العالى ورمز الصداقة بأسوان جانب من الجولة
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، السد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية، بمدينة أسوان، اليوم الاثنين، برفقة اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، والمهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والتقى بعدد من الزوار والتقط صوراً تذكارية معهم.

يأتى ذلك على هامش حضور وزير الرى، افتتاح فاعليات ورشة العمل الدولية حول قضايا "المياه والطاقة والغذاء" والمنعقدة بمدينة أسوان خلال الفترة من 12 وحتى 17 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الهيئة الدولية للمياه بالدول النامية وهيئة التبادل والتعاون الألمانى، وبتنظيم من جامعتى أسوان والزقازيق.

 

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

 

جانب من وصول وزير الرى السد العالى
جانب من وصول وزير الرى السد العالى

 

صور تذكارية مع وزير الرى
صور تذكارية مع وزير الرى

 

وزير الرى برمز الصداقة
وزير الرى برمز الصداقة

 

وزير الرى خلال الجولة
وزير الرى خلال الجولة

 

وزير الرى مع زوار الرمز
وزير الرى مع زوار الرمز

 


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صور.. وزير الرى يفتتح ورشة عمل حول قضايا المياه والطاقة والغذاء

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