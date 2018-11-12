صور.. مسئولو الأقصر و900 مواطن يحضرون عرض صوت وضوء مجانى فى العيد القومى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، العرض المجانى الذى أقامته شركة الصوت والضوء باللغة العربية الذى أقيم مساء أمس الأحد بمعابد الكرنك بمناسبة عيد الأقصر القومى، والذى يوافق 96 عاما على ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون.

وحضر العرض ما يقرب من 900 شخص من أهالى الأقصر، بالإضافة إلى طلبة الكليات والمدرسة الثانوية العسكرية، حيث بدأ العرض بفقرات من رقصة التنورة والمزمار البلدى، ومن جانبه أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته بحضور العرض متمنياً تكرار التجربة فى العديد من المناسبات والأعياد التى تمر بها الأقصر.

وأوضح أحمد عبد الغفور رئيس قطاع الصوت والضوء أن هذا العرض يأتى فى ضوء المشاركة المجتمعية للشركة، وتشجيعاً للسياحة الداخلية، وأنه بعد أن لاقت فكرة العرض المجانى النجاح بين أهالى الأقصر، سيتم طرح الفكرة على ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وسامح سعد رئيس شركة مصر للصوت والضوء، لتكرار التجربة فى الأعياد عامة وليس العيد القومى للأقصر وذلك لتحديد مواعيد عروض مجانية للمواطنين بالتنسيق مع محافظة الأقصر.