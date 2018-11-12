صور.. عم "عبدالرحمن" يناشد أهل الخير بتجهيز ابنته وعلاجه وسداد ديونه

كتب الأمير نصرى

"أنا رجل فقير ولا أملك حتى جنيه واحد فى جيبى ونفسى أجهز بنتى".. بهذه الكلمات تحدث رجل مسن أنهكه المرض، والفقر دفعه لاقتراض الأموال من الناس، وذلك بعدما تخلت عنه زوجته وتركت له 3 فتيات، هم فى أشد الحاجة إلى أم تشعر بهم وترعاهم بعدما تقدم العمر بالأب وأنهكنه المرض فى ظل محاولاته المستمرة للعمل من أجل توفير أقل ما يمكن أن يطلبونه منه.

عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن، 58 سنة، يقيم فى شارع حسين البندارى بالرشاح خلف مدرسة آل زايد فى حى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة قال: "أنا رجل صاحب مرض وكليتى اليسرى لا تعمل ولا أستطيع العمل وأحتاج لتجهيز بناتى وفحص طبى كامل لجسمى لأنى بموت 20 مرة طول الليل من شدة الألم، كما أن قدمى بها ورم بسبب الأملاح".

وأضاف عم عبد الرحمن: "زوجتى تركت لى ثلاث بنات منذ عامين، على وش زواج، أصغرهن فى الصف الرابع الابتدائى والثانية بالصف الثانى الثانوى وتم خطبتها والكبيرة خرجت من التعليم وتم خطبتها من شاب ظروفه المادية صعبة وأنا لا أستطيع شراء أى شىء من جهازها ولو بطانية، مؤكدا رفضت ثلاث عرسان كانوا قد تقدموا لابنتى الثانية، والسبب يعود لظروفى المادية الصعبة وكذلك مرضى وعدم القدرة على العمل، بالإضافة إلى الديون التى تراكمت على، كما أن على ديون 13 شهرا فاتورة مياه و3 شهور فاتورة كهرباء، ومديون بـ 5 آلاف جنيه اشتريت بهم أكل من البقال وعلاج".

وتابع "أتمنى أى دخل يفك ضيقتى أو أزمتى، وأخاف على بناتى من غدر الزمن وصعوبة الحياة أو أن يحدث لى مكروه وأتركهم يواجهون بمفردهم الفقر والمعاناة"، مضيفا "لا أملك مصاريف مواصلات ابنتى الصغيرة للمدرسة ونفسى أستر بناتى كى أموت مرتاح".

وناشد عم عبد الرحمن، أهل الخير مساعدته فى تجهيز ابنته الكبرى ليستطيع استكمال إجراءات زواجها، مضيفا :"أنا ممكن أربط بطنى من الجوع، لكن لا أستطيع أن أترك بناتى جوعى، كما أنه لا أحد يسأل عنا ولا أحد يشعر بمن حوله، بالإضافة إلى أنى لا أرى من عينى اليمنى".

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