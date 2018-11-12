video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. عم "عبدالرحمن" يناشد أهل الخير بتجهيز ابنته وعلاجه وسداد ديونه

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:24 م
صور.. عم "عبدالرحمن" يناشد أهل الخير بتجهيز ابنته وعلاجه وسداد ديونه عبد الرحمن محمد
كتب الأمير نصرى
إضافة تعليق

"أنا رجل فقير ولا أملك حتى جنيه واحد فى جيبى ونفسى أجهز بنتى".. بهذه الكلمات تحدث رجل مسن أنهكه المرض، والفقر دفعه لاقتراض الأموال من الناس، وذلك بعدما تخلت عنه زوجته وتركت له 3 فتيات، هم فى أشد الحاجة إلى أم تشعر بهم وترعاهم بعدما تقدم العمر بالأب وأنهكنه المرض فى ظل محاولاته المستمرة للعمل من أجل توفير أقل ما يمكن أن يطلبونه منه.

عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن، 58 سنة، يقيم فى شارع حسين البندارى بالرشاح خلف مدرسة آل زايد فى حى بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة قال: "أنا رجل صاحب مرض وكليتى اليسرى لا تعمل ولا أستطيع العمل وأحتاج لتجهيز بناتى وفحص طبى كامل لجسمى لأنى بموت 20 مرة طول الليل من شدة الألم، كما أن قدمى بها ورم بسبب الأملاح".

وأضاف عم عبد الرحمن: "زوجتى تركت لى ثلاث بنات منذ عامين، على وش زواج، أصغرهن فى الصف الرابع الابتدائى والثانية بالصف الثانى الثانوى وتم خطبتها والكبيرة خرجت من التعليم وتم خطبتها من شاب ظروفه المادية صعبة وأنا لا أستطيع شراء أى شىء من جهازها ولو بطانية، مؤكدا رفضت ثلاث عرسان كانوا قد تقدموا لابنتى الثانية، والسبب يعود لظروفى المادية الصعبة وكذلك مرضى وعدم القدرة على العمل، بالإضافة إلى الديون التى تراكمت على، كما أن على ديون 13 شهرا فاتورة مياه و3 شهور فاتورة كهرباء، ومديون بـ 5 آلاف جنيه اشتريت بهم أكل من البقال وعلاج".

وتابع "أتمنى أى دخل يفك ضيقتى أو أزمتى، وأخاف على بناتى من غدر الزمن وصعوبة الحياة أو أن يحدث لى مكروه وأتركهم يواجهون بمفردهم الفقر والمعاناة"، مضيفا "لا أملك مصاريف مواصلات ابنتى الصغيرة للمدرسة ونفسى أستر بناتى كى أموت مرتاح".

وناشد عم عبد الرحمن، أهل الخير مساعدته فى تجهيز ابنته الكبرى ليستطيع استكمال إجراءات زواجها، مضيفا :"أنا ممكن أربط بطنى من الجوع، لكن لا أستطيع أن أترك بناتى جوعى، كما أنه لا أحد يسأل عنا ولا أحد يشعر بمن حوله، بالإضافة إلى أنى لا أرى من عينى اليمنى".

 

للتواصل مع الحالة ت / 01128000803

 

170038-علاج
علاج

 

177203-البطاقة-الشخصية
البطاقة الشخصية

 

45680366_1966392966994444_8423013144762253312_n
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مروة" تناشد أهل الخير تركيب مفصل بـ45 ألف جنيه علشان أتحرك وأسدد ديونى

اخبار مصر

ديون

الجيزه

بولاق الدكرور

املاح




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة