صور.. انطلاق جولة الإعادة بـ9 كليات بجامعة بنها فى انتخابات اتحاد الطلاب

القليوبية ــ إبراهيم سالم

انطلقت منذ قليل، اليوم الاثنين، جولة الإعادة فى انتخابات الاتحادات الطلابية التى تجرى فى 9 كليات بجامعة بنها وإعلان النتائج بين المرشحين، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها فى التاسعة صباحا لاستقبال الطلاب لاختيار ممثليهم فى الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها، إن 6 كليات تابعة لجامعة بنها أنهت الماراثون الانتخابى لاتحادات الطلاب من خلال إعلان الفائزين بالتزكية، وهى كليات "حاسبات ومعلومات، والطب البيطرى، والتربية الرياضية، التربية، والتمريض، والحقوق".

وأضاف مدير عام رعاية الشباب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تواصل باقى الكليات التسع التابعة للجامعة، اليوم، استقبال الطلاب للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية وذلك لعدم تحقيقهم النصاب القانونى بانتهاء الانتخابات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم مساء اليوم غلق باب التصويت بالكليات الـ 9 المتبقية.

وأوضح، أن الكليات استعدت لإجراء الانتخابات بحرية تامة بين الطلاب، مشيرا إلى أن 930 طالبًا وطالبة يتنافسون للفوز بمقاعد اتحاد الطلاب بـ15 كلية تضمها جامعة بنها.



انطلاق جولة الإعادة بـ 9 كليات بجامعة بنها



جولة الإعادة فى انتخابات اتحاد الطلاب