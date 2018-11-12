صور.. انتهاء موسم حصاد الأرز بالدقهلية لأول مره بدون ظهور السحابة السوداء

الدقهلية شريف الديب

أعلن فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة نجاحة فى تنفيذ محاور الخطة الموضوعة من الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء فى نطاق محافظة الدقهلية، كما أعلنت الانتهاء من موسم حصاد القش بالمحافظة دون ظهور السحابة السوداء.

وأعلن الجهاز انه فى مجال تلقى الشكاوى بغرفة العمليات بالدقهلية أو المحولة من الغرفة المركزية بالقاهرة كان المردود الإيجابى لمحاور المواجهة الموضوعة هذا العام حيث لم تتجاوز الشكاوى الواردة للفرع عن 21 شكوى فقط، و كانت معظمها شكاوى من إشتعالات التراكمات التى على الطرق أو بقايا القش مقارنة بالعام الماضى 2017 حيث وصل إجمالى الشكاوى الي158 شكوي، كان نسبة كبيرة منها حرق قش أرز.

أما لجان محاور متابعة الحرق المكشوف والتى كانت 11 محور تغطى محافظة الدقهلية فلقد تم تحرير 128 محضر حرق متبقيات زراعية مقارنة ب2680 محضر حرق قش أرز العام الماضى.

فى لجنة عوادم السيارات فقد تم فحص 8488 سيارة منذ بداية شهر سبتمبر 2018 وحتى اخر المنظومة مقارنة ب8502 سيارة العام الماضى بداية من 15 أغسطس وحتى 15 نوفمبر، حيث تم تحرير مخالفات ل 1173 سيارة ومطابقة 7315 سيارة.

ووجدت اللجنة تجاوب ملحوظ من المواطنين على الإلتزام حيث قامت لجنة العوادم بالتعاون مع ادارة التوعية والإعلام بالفرع بعمل حملات توعية وقياس العادم خلال شهر أغسطس ويونيو 2018 للتنبيه بأهمية ضبط السيارات والإلتزام بقانون البيئة والحفاظ عليها دون تحرير محاضر للمخالفين.

أما فى محور مصادر التلوث والتفتيش على المصانع الملوثة ومتابعة تنفيذ قرار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية رقم 443 لسنة 2018 فلقد تم التفتيش على 1293 منشأة صناعية بمحافظة الدقهلية مقارنة ب 851 منشأة العام الماضى حيث تم تحرير 223 محضر منهم 183 حملة إذالة لمكامير الفحم بالمراكز المختلفة من 328 مكمورة تم التفتيش عليها 34 محضر للمسابك المخالفة من 217 مسبك تم التفتيش عليهم و5محاضر لمصانع طوب مخالفة من 520 مصنع تم التفتيش عليه.

أما فى مجال بروتوكول التجميع الخاص بالمتعهدين جمع القش فلقد تم تجميع 112556 طن مقارنة ب115091 طن العام الماضى حيث جاء الفارق فى التجميع فى حرص الأهالى على تدويرة لصالحهم والإستفادة به كعلف للحيوانات وظهر هذا العام مواقع تجميع للأهالى خارج تعاقد وزارة البيئة وظهر مايسمى سماسرة لبيع القش كوسطاء بين المتعهدين والفلاحين.

أما عن محور التوعية والتى بدأت مبكرا هذا العام سابقة لأعمال جميع محاور المنظومة مدعومة بتوجيهات وتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ومتابعة المهندس أيمن شتا رئيس قطاع شئون الفروع وإشراف المهندسة آمال السيد عطيه رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا فلقد أتت ثمارها من حيث الكيف او النوع فقد حقق فريق التوعية طفرة ملحوظة حيث نفذ288 نشاط توعوى مقارنة ب133 نشاط العام الماضى 2017 .

كل هذة الجهود التى تقوم بها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة من خلال فروعها كانت لها نتائج ملموسة ظهرت جلية واضحة خلال العام الحالى، حيث لم تظهر ظاهرة التلوث المعروفه باسم السحابة السوداء وذلك لاول مرة منذ تسعينيات القرن الماضى .

وقد وجه فرع المنصورة الشكر لجميع الجهات المعاونة له فى هذا النجاح والإنجاز وفى مقدمتهم فلاحين الدقهلية الذين كانوا أكثر وعيا وحرصا على عدم الحرق للمردود البيئى و الإقتصادى العائد عليهم.

انتهاء موسم حصاد الأرز بالدقهلية



انتهاء موسم حصاد الأرز بالدقهلية



انتهاء موسم حصاد الأرز بالدقهلية



انتهاء موسم حصاد الأرز بالدقهلية



انتهاء موسم حصاد الأرز بالدقهلية