video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أحمد شاب من أسيوط يهزم البطالة بـ"عصارة قصب" على تروسيكل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:00 ص
صور.. أحمد شاب من أسيوط يهزم البطالة بـ"عصارة قصب" على تروسيكل أحمد محمد على
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

يستيقظ مع بزوغ فجر كل يوم، باحثًا عن أعواد القصب التى يشتريها من سوق الخضراوات والفاكهة بمركز ابوتيج، والعودة بها إلى منزله ليجهزها لبدء رحلته اليومية فى البحث عن لقمة عيشة، من خلال ماكينة عصير القصب المتنقلة على تروسيكل لتدر عليه ربحا بدلا من انتظار البحث عن وظيفة أو العمل لدى الغير.

أحمد محمد على، 23 عامًا، شابًا من مركز جهينة التابعة لمحافظة سوهاج، يقف على جانب إحدى شوارع مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، منهمكًا فى عمله ماسكًا بعيدان القصب ليعصرها بداخل "عصارة قصب" يضعها على تروسيكل خاص به، ويبيعها لزبائنه ويروى ظمأهم.

يقول أحمد محمد، صاحب تروسيكل لبيع عصير القصب:"لجأت لهذه الفكرة بعد ما رأيت هذه الماكينة فى القاهرة وقررت البدء فى المشروع واقترضت من الأهل 40 ألف جنيه، لشراء الماكينة والتروسيكل ومولد كهرباء صغير، ثم التنقل بين القرى والمراكز ليستقر فى النهاية بمركز ابوتيج بأسيوط، لبيع عصير القصب، قائلا: "بتنقل من شارع لـ شارع حتى أتمكن من بيع القصب على المارة من المواطنين وتلاميذ المدارس.. أحسن من القعدة من غير شغل".

ويضيف: "يبدأ يومى من الفجر حيث أشترى أعواد القصب من السوق بتكلفة من 100 لـ 150 جنيها، بعدها أتنقل بين الشوارع لبيع عصير القصب، وأهتم بنظافة أدواتى حتى لا يقلق الزبائن من التعامل معى، مشيرا إلى أنه برغم الصعوبات التى تواجهنى من اللف فى الشوارع حتى السادسة مساء كل يوم؛ ولكن الحمدلله بكسب من هذا المشروع من 200 لـ 250 جنيها يوميا وهو مشروع جيد أقوم بتسديد 1000 جنيه شهريا قيمة قسط تكلفة المشروع ".

ويتابع: " بيع كوباية العصير من جنيه واحد حتى 2 جنيه على حسب طلب الزبون والأطفال وتلاميذ المدارس بعملهم عرض خاص؛ موجها نصيحته للشباب: "ياريت بدل الكسل والجلوس على القهاوى عليكم الاجتهاد والابتكار فى أى فكرة لمشروع من أجل كسب العيش الحلال دون الانتظار الحصول على وظيفة".

أحمد محمد على (1)
 
أحمد محمد على (2)
 
أحمد محمد على (3)
 
أحمد محمد على (4)
 
أحمد محمد على (5)
 
أحمد محمد على (6)
 
أحمد محمد على (7)
 
أحمد محمد على (8)
 
أحمد محمد على (9)
 
أحمد محمد على (10)
 
أحمد محمد على (11)
 
أحمد محمد على (12)
 
أحمد محمد على (13)
 
أحمد محمد على (14)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. مراحل تصنيع العسل الأسود من داخل عصارات قصب السكر البدائية بالمنيا.. صاحب عصارة: ندفع ضرائب وتأمينات ونعمل بدون ترخيص. ويؤكد: الحكومة لا تهتم بتطوير الصناعة ولا تفتح آفاق للتصدير

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القصب

عصير القصب

مشروعات

الشباب




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة