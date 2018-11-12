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صحيفة باكستانية: قطر تركت 300 بنغالى "ليتعفنوا" فى معسكر للعمال

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:54 م
صحيفة باكستانية: قطر تركت 300 بنغالى "ليتعفنوا" فى معسكر للعمال عمال فى معسكرات قطرية
كتب مصطفى عنبر
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قالت صحيفة "ذا ديلي ستار" الباكستانية، إن قرابة 300 عامل يعملون داخل معسكر للعمال بقطر، "تركوا ليتعفنوا" في معسكر لا توجد فيه مياه، أو كهرباء، وقد أصيب العديد منهم بالأمراض.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، أن هؤلاء العمال من بين 900 عامل مهاجر من جنوب آسيا وظفتهم شركة "هامتونس إنترناشيونال"، وهي سلسلة وكلاء عقارات لديها أكثر من 85 فرعا في جميع أنحاء العالم.

وقامت الشركة بتعليق مشروع بناء قرب "الشهانية" في سبتمبر، ما جعل العمال عاطلين عن العمل، وفشلت محاولات عدة لتحصيل مستحقاتهم؛ حيث يعيشون الآن على وجبتين يوميا تقدمهما منظمة غير ربحية.

وبدوره قال سراجول إسلام، مستشار العمل بسفارة بنجلاديش في الدوحة، إنه على علم بهذه القضية والتقى العمال في المخيم قبل شهر.

وأضاف في تصريحات للصحيفة عبر الهاتف: "من بين البنغاليين، وصل نحو 150 إلى قطر قبل 6 أشهر بينما وصل الآخرون قبل 3 إلى 5 سنوات، نحاول إعادة أولئك الذين يريدون العودة إلى ديارهم، البعض قد عاد بالفعل".

 


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