شاهد.. رسالة ميلانيا ترامب لماكرون وزوجته بعد حفل مئوية الحرب العالمية الأولى

كتب محمد رضا

وجهت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الاثنين، الشكر للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقرينته بريجيت ماكرون، على الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى، والذى نظمته فرنسا فى العاصمة باريس، لإحياء لحظة توقف نيران البنادق فى مختلف أرجاء أوروبا قبل 100 عام، حيث شارك فى ذلك الاحتفال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعشرات من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

Thank you @EmmanuelMacron and Mrs. Macron for the beautiful celebration that allowed so many countries to commemorate the end of WWI. #VeteransDay #Armistice100 #Paris pic.twitter.com/9u5Gs3qIuf — Melania Trump (@FLOTUS) November 12, 2018

ونشرت ميلانيا ترامب، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية، يوضح مشاهد من الاستقبال فى قصر الإليزيه، وحفل العشاء الذى جمعها والرئيس ترامب، مع نظيره الفرنسى ماكرون وزوجته بريجيت، وعلقت السيدة الأولى الأمريكية على الفيديو "أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، والسيدة ماكرون، على الاحتفال الجميل الذى سمح للعديد من البلدان بالاحتفال بنهاية الحرب العالمية الأولى".

ويذكر أن العاصمة الفرنسية باريس، شهدت، أمس الأحد، احتفالية كبيرة بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، وذلك بمشاركة العشرات من رؤساء الدول والحكومات، بينما حرصت الحكومة الفرنسية على اتخاذ تدابير أمنية مشددة لتأمين الفعاليات.