شاهد.. رسالة ميلانيا ترامب لماكرون وزوجته بعد حفل مئوية الحرب العالمية الأولى

وجهت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، اليوم الاثنين، الشكر للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقرينته بريجيت ماكرون، على الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى، والذى نظمته فرنسا فى العاصمة باريس، لإحياء لحظة توقف نيران البنادق فى مختلف أرجاء أوروبا قبل 100 عام، حيث شارك فى ذلك الاحتفال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعشرات من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.

Thank you @EmmanuelMacron and Mrs. Macron for the beautiful celebration that allowed so many countries to commemorate the end of WWI. #VeteransDay #Armistice100 #Paris pic.twitter.com/9u5Gs3qIuf