زلزال بقوة 4.51 بمقياس ريختر يضرب منطقة مروى بالسودان

أ ش أ

ذكرت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية، اليوم الاثنين، أن منطقة مروي، تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.51 على مقياس ريختر، عند الساعة العاشرة والنصف من ليل أمس الأحد.

وكشفت الهيئة -فى بيان اليوم الاثنين- عن حدوث هزة أرضية بمنطقة مروى بقوة 4.51 على مقياس ريختر، موضحة أن الهزة سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة فى أنحاء السودان، وظهرت بصورة واضحة فى كل من مروي، جبل أولياء، كسلا وأبو حمد .

وأشار البيان إلى أن الهزة تقع على بعد 35 كيلومترا شمال شرق جسم سد مروى (أكبر سد على النيل فى السودان) على بعد 60 كيلومترا شمال شرق مدينة مروي، مؤكدا تلقى بلاغات من أهالى المنطقة أفادت بشعورهم بهذه الهزة.

يذكر أن هذه هى الهزة الرابعة خلال العام الجاري، بالمنطقة الواقعة على بعد حوالى 350 كيلومتر شمالى الخرطوم، حيث أعلنت الهيئة فى يناير وفبراير الماضيين عن رصد ثلاث هزات أرضية، وكلفت فريقاً لإعداد تقرير ميدانى حول الظاهرة .