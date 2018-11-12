video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زلزال بقوة 4.51 بمقياس ريختر يضرب منطقة مروى بالسودان

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:13 م
زلزال بقوة 4.51 بمقياس ريختر يضرب منطقة مروى بالسودان ريختر
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية، اليوم الاثنين، أن منطقة مروي، تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.51 على مقياس ريختر، عند الساعة العاشرة والنصف من ليل أمس الأحد.

وكشفت الهيئة -فى بيان اليوم الاثنين- عن حدوث هزة أرضية بمنطقة مروى بقوة 4.51 على مقياس ريختر، موضحة أن الهزة سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة فى أنحاء السودان، وظهرت بصورة واضحة فى كل من مروي، جبل أولياء، كسلا وأبو حمد .

وأشار البيان إلى أن الهزة تقع على بعد 35 كيلومترا شمال شرق جسم سد مروى (أكبر سد على النيل فى السودان) على بعد 60 كيلومترا شمال شرق مدينة مروي، مؤكدا تلقى بلاغات من أهالى المنطقة أفادت بشعورهم بهذه الهزة.

يذكر أن هذه هى الهزة الرابعة خلال العام الجاري، بالمنطقة الواقعة على بعد حوالى 350 كيلومتر شمالى الخرطوم، حيث أعلنت الهيئة فى يناير وفبراير الماضيين عن رصد ثلاث هزات أرضية، وكلفت فريقاً لإعداد تقرير ميدانى حول الظاهرة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط "زلزال" وبحوزته بندقيه آليه بالسلام ويعترف: بستخدمها فى المشاجرات

رئيس الشبكة القومية للزلازل: القاهرة لم تتعرض لهزات أرضية فجرا

7 قرارات منتظرة فى الأهلى بعد "زلزال" رادس.. لجنة الكرة تضع خطة إنقاذ فى اجتماع طارئ.. اتجاه للاستغناء عن بعض اللاعبين.. مطالب بدعم الأحمر بصفقات قوية..محاسبة مدرب الأحمال.. وإعادة النظر فى تشكيل الجهاز المعاون

قصة أقدم مسجد فى اليابان.. ظل صامداً أمام الزلازل والحروب 83 عاما

هيئة المسح الجيولوجي: زلزال قوته 6.3 درجة يهز شمال شرقي تونجا

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المحيط المتجمد الشمالى قبالة جزيرة نرويجية

السودان

هزة أرضية

صحة و بيئة

ذكرت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية

ريختر

مروى




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة