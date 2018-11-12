رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة لـ25 نوفمبر.. ويلتقى وفدا برلمانيا ألمانيا

كتب محمود حسين

رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التى عقدها المجلس اليوم الاثنين، منذ قليل، وأعلن انعقاد الجلسة القادمة فى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 25 من شهر نوفمبر الجارى.

جدير بالذكر أن مجلس النواب ناقش خلال الجلسة العامة اليوم، عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بشأن مشكلة القمامة وعدم اعتماد الأحوزة العمرانية للمحافظات والمدن والقرى، وقرارات التخصيص للأراضى، وغيرها من الموضوعات، كما وافق على تعديلات قانون التعليم فى مجموعه وأجل التصويت النهائي لجلسة لاحقة نظرا لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثى الأعضاء.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد قليل، مع مع وفد برلمانى ألمانى.