رئيس الوزراء العراقى: جهاز مكافحة الإرهاب تجربة فريدة فى الشرق الأوسط

بغداد (أ ش أ)

اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الاثنين، أن تجربة جهاز مكافحة الإرهاب العراقى فريدة ومميزة من نوعها فى الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب العراقى أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أن عبد المهدى زار مقر الجهاز، واستمع لإيجاز كامل ومفصل حول آلية عمل الجهاز والمعارك التى خاضها وهو يذود عن شرف الوطن ووحدته.

وأشاد عبدالمهدى بالدور الريادى والكبير لجهاز مكافحة الإرهاب العراقى. وقال أنه يسطر ملاحم البطولات فى كل شبر من أرض العراق.

من ناحية أخرى انطلقت عملية عسكرية مشتركة بالعراق لتعقب خلايا داعش فى مناطق شمال شرقى بعقوبة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية /نينا/ اليوم الاثنين، عن مصدر عسكرى فى ديالى قوله أن قوات أمنية مشتركة وبإسناد من الحشد الشعبى وبغطاء جوى بدأت بتنفيذ محاور عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش ضمن حوض حمرين شمال شرقى بعقوبة.

وأضاف أن العملية انطلقت ضمن استراتيجية قيادة عمليات ديالى للقضاء على بؤر الارهاب فى المنطقة.