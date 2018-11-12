رئيس الوزراء الإسبانى يطالب بإجراء استفتاء آخر فى بريطانيا

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا مؤلمًا بشكل متبادل لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وحث الحكومة البريطانية على إجراء تصويت آخر لإتاحة الانضمام مجددًا للاتحاد مستقبلًا.

وأضاف سانشيز - في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية - " لو كنت في موضع تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، لطالبت بإجراء استفتاء ثانٍ بلا شك".

وتابع قائلًا " صحيح أننا الآن على وشك التوقيع على اتفاق انتقالي ولكنني أود أن أرى الحكومة البريطانية تدعو لإجراء استفتاء ثانٍ، ولا أقصد الآن ولكن في المستقبل، لكي تتمكن من العودة إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة أخرى، ولكن تعود مجددا إلى الاتحاد الأوروبي".

وذكر رئيس الوزراء الإسباني أنه بينما كانت بريطانيا دولة رائعة لها تأثير إيجابي على السياسة الأوروبية، إلا أنها قررت أن تسلك طريق "الأنانية" الذي لن يكون جيدا بالنسبة لبريطانيا أو أوروبا.

ولفت سانشيز إلى أن قوة المعارضة الشعبية حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست يمكن أن يتم ملاحظتها في مئات الآلاف من المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة "صوت الشعب" التي تم تنظيمها في بريطانيا الشهر الماضي، وفي الدَفعة الجديدة لإجراء استفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا.

كما أوضح سانشيز - الذي يعمل على التصدي لمسألة استقلال إقليم كتالونيا في أعقاب الاستفتاء غير القانوني أحادي الجانب للانفصال عن إسبانيا الذي أجري العام الماضي - أن كل ما تقوم به هذه الأنواع من الاستفتاءات هو التفتيت واستقطاب المجتمعات ، مشيرا إلى أن حكومته ترغب في أن تقوم المفاوضات بتأمين اتفاق انفصال عملي يعطي أيضا الأولوية للمصلحة العامة لكل الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، كرر سانشيز تأكيده على أن بلاده ستدعم حقوق مئات الآلاف من البريطانيين المقيمين في إسبانيا حتى في حالة إجراء بريكست بدون اتفاق، ويذكر أن ماي تعهدت بالأمر ذاته بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا.