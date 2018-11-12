video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الإسبانى يطالب بإجراء استفتاء آخر فى بريطانيا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:05 م
رئيس الوزراء الإسبانى يطالب بإجراء استفتاء آخر فى بريطانيا رئيس وزراء اسبانيا
أ ش أ
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا مؤلمًا بشكل متبادل لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وحث الحكومة البريطانية على إجراء تصويت آخر لإتاحة الانضمام مجددًا للاتحاد مستقبلًا.

وأضاف سانشيز - في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية - " لو كنت في موضع تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، لطالبت بإجراء استفتاء ثانٍ بلا شك".

وتابع قائلًا " صحيح أننا الآن على وشك التوقيع على اتفاق انتقالي ولكنني أود أن أرى الحكومة البريطانية تدعو لإجراء استفتاء ثانٍ، ولا أقصد الآن ولكن في المستقبل، لكي تتمكن من العودة إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة أخرى، ولكن تعود مجددا إلى الاتحاد الأوروبي".

وذكر رئيس الوزراء الإسباني أنه بينما كانت بريطانيا دولة رائعة لها تأثير إيجابي على السياسة الأوروبية، إلا أنها قررت أن تسلك طريق "الأنانية" الذي لن يكون جيدا بالنسبة لبريطانيا أو أوروبا.

ولفت سانشيز إلى أن قوة المعارضة الشعبية حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست يمكن أن يتم ملاحظتها في مئات الآلاف من المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة "صوت الشعب" التي تم تنظيمها في بريطانيا الشهر الماضي، وفي الدَفعة الجديدة لإجراء استفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا.

كما أوضح سانشيز - الذي يعمل على التصدي لمسألة استقلال إقليم كتالونيا في أعقاب الاستفتاء غير القانوني أحادي الجانب للانفصال عن إسبانيا الذي أجري العام الماضي - أن كل ما تقوم به هذه الأنواع من الاستفتاءات هو التفتيت واستقطاب المجتمعات ، مشيرا إلى أن حكومته ترغب في أن تقوم المفاوضات بتأمين اتفاق انفصال عملي يعطي أيضا الأولوية للمصلحة العامة لكل الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، كرر سانشيز تأكيده على أن بلاده ستدعم حقوق مئات الآلاف من البريطانيين المقيمين في إسبانيا حتى في حالة إجراء بريكست بدون اتفاق، ويذكر أن ماي تعهدت بالأمر ذاته بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اسبانيا : مقتل 13 مهاجرا افريقياً وإنقاذ 80 آخرين قبالة ساحل مليلية

أسبانيا تدين حادث المنيا الإرهابى وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

الاتحاد الأوروبي

اسبانيا

بريكست




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة