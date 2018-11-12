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رئيس الشبكة القومية للزلازل: القاهرة لم تتعرض لهزات أرضية فجرا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:26 ص
رئيس الشبكة القومية للزلازل: القاهرة لم تتعرض لهزات أرضية فجرا مقياس ريختر - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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أكد أحمد بدوى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الشبكة القومية للزلازل، أن القاهرة لم تتعرض فجر اليوم الإثنين، لأى زلزال كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار رئيس قسم الزلازل بالعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة ولم يتم تسجيل أو رصد أى اهتزازات أرضية سوى هزة فى خليج السويس غير مؤثرة كانت فى الساعة 4:40 فجر اليوم .

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا تعرض القاهرة بالتحديد فى التجمع الخامس لهزه أرضية فجر اليوم .


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ساكنة فى القاهرة الجديدة

كنا بنحلم

يعنى كل سكان التجمع كانو بيحلمو حلم واحد بالزلازال ولا في عفريت هز التجمع هزتين كدة الفجر ايه الهبل دة كلنا حسينا بالزلزال هو ايه الي مفيش ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

مصر الجديده.. ومدينه نصر ( ٢ مليون نسمه* احست بالهزه الارضيه ..وخصوصا الذين استيقظوا لصلاه الفجر

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