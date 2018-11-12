رئيس البرلمان: نجنى ثمار استراتجية بناء الإنسان ونوجه التحية للرئيس السيسى

كتب محمود حسين

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على القيام بخطوات فعلية لتفعيل استراتجية بناء الإنسان المصرى التى ترتكز على التعليم والصحة.

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عقب موافقة المجلس على تعديلات قانون التعليم، "التحية واجبة فى هذه الجلسة لرئيس الجمهورية الذى أعلن من هذه المنصة بناء الإنسان المصرى من حيث التعليم والصحة، وها نحن نجنى أولى هذه الثمار بتعديل قانون التعليم الذى وافق عليه مجلسكم الموقر اليوم".

وفى سياق آخر، صدق مجلس النواب على مضابط الجلسات من السادسة وحتى الثامنة، خلال جلسته اليوم.