دواوين الوزارات × 24 ساعة.. طارق شوقى يوضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

بنك ناصر يبدأ اليوم تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق لشغل 200 وظيفة

وزارة التموين:

وزير التموين: اتجاه لجعل من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

رغيف الخبز المدعم فى قفص الاتهام بعد شكاوى سوء الإنتاج.. لجنة لتقييم عمل المطاحن المنتجة للدقيق المدعم وسحب عينات لفحصها.. والتموين: غلق مطحن بالجمالية لمخالفة الشروط القياسية.. ولا تهاون مع غير الملتزمين

وزارة التربية والتعليم:

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

"التعليم": لا يوجد تخفيف فى مناهج الثانوية العامة هذا العام

وزير التعليم يعلن بدء تشغيل مدارس حكومية دولية بعدد من المحافظات

وزارة الصحة:

معهد ناصر يستقبل 9 خبراء دوليين فى تخصصات طبية مختلفة

الصحة: 25% من منافذ مبادرة 100 مليون صحة مستمرة بعد انتهاء المرحلة الأولى

وزارة الإسكان:

الانتهاء من تنفيذ 34874 وصلة صرف صحى منزلية لخدمة 327 ألف مواطن بـ 13 محافظة

الإسكان تنذر المتخلفين عن استلام وحدات دار مصر.. وشهر مهلة ثم إلغاء التخصيص

وزارة الزراعة:

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

وزير الزراعة يشكل لجنة للإشراف على عمليات تسويق القطن التجارى

وزارة النقل:

السكة الحديد تقرر إطلاق موقع إلكترونى للاستعلام عن المقاعد الشاغرة بالقطارات المكيفة.. تتيح للراكب معرفة المقاعد الخالية خلال يوم السفر المحدد.. الموقع للاستعلام فقط والحجز عبر شباك التذاكر أو أبليكشن الموبايل

وزارة القوى العاملة :

وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية بحقل ظهر ببورسعيد.. صور

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" تؤكد ضرورة المحافظة على المساجد وعدم استغلالها فى السياسة

وزارة السياحة:

وزيرة السياحة تلتقى عميد كلية السياسات العامة بجامعة لندن للاقتصاد

وزارة الكهرباء :

35 مليون جنيه شهريًا قيمة الكهرباء المباعة من محطة الكريمات الشمسية

الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع البحرين للتعاون بين البلدين