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"حماية المستهلك ": حل 1352 شكوى خلال 7 ساعات ضمن مبادرة اليوم المفتوح

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:09 م
"حماية المستهلك ": حل 1352 شكوى خلال 7 ساعات ضمن مبادرة اليوم المفتوح راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك ومحرر اليوم السابع
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل ما يقرب من  1352  شكوى للمواطنين  فى أول  7 ساعات عمل منذ صباح اليوم ، ضمن مبادرة "اليوم المفتوح "لحل الشكاوى التى أطلقها الجهاز  للشهر الثالث على التوالى استكمالا لمبادرة " أسبوع فى حب الوطن " تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الإستجابة والرد على شكواهم.
 
وقال عبد المعطى،  فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، إن الجهاز حريص على سرعة التجاوب مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها للحفاظ على حقوقهم بالتوازى مع تكثيف الرقابة على الأسواق ، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وعدم التلاعب فى السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية . 
 
كان  جهاز حماية المستهلك قد أطلق مبادرة "اليوم المفتوح "لحل مشاكل المواطنين ، اليوم الأثنين ، بحضور ممثلو 50 شركة والجهات المعنية المشكو فى حقها حيث يقوم الجهاز بعرض شكاوى المواطنين  ،  التى استقبلها على مدار الأيام الماضية على ممثلى الجهات لحلها ثم الإتصال بالمواطن صاحب الشكوى لإبلاغه بما توصل اليه الجهاز .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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