"حماية المستهلك ": حل 1352 شكوى خلال 7 ساعات ضمن مبادرة اليوم المفتوح

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل ما يقرب من 1352 شكوى للمواطنين فى أول 7 ساعات عمل منذ صباح اليوم ، ضمن مبادرة "اليوم المفتوح "لحل الشكاوى التى أطلقها الجهاز للشهر الثالث على التوالى استكمالا لمبادرة " أسبوع فى حب الوطن " تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الإستجابة والرد على شكواهم.

وقال عبد المعطى، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، إن الجهاز حريص على سرعة التجاوب مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها للحفاظ على حقوقهم بالتوازى مع تكثيف الرقابة على الأسواق ، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وعدم التلاعب فى السلع بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كان جهاز حماية المستهلك قد أطلق مبادرة "اليوم المفتوح "لحل مشاكل المواطنين ، اليوم الأثنين ، بحضور ممثلو 50 شركة والجهات المعنية المشكو فى حقها حيث يقوم الجهاز بعرض شكاوى المواطنين ، التى استقبلها على مدار الأيام الماضية على ممثلى الجهات لحلها ثم الإتصال بالمواطن صاحب الشكوى لإبلاغه بما توصل اليه الجهاز .