حبس عاطل حاول اقتحام كنيسة بعين شمس 4 أيام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عاطل حاول اقتحام كنيسة مارجرجس بمنطقة، عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة، بدأت مع رصد الخدمات الأمنية، محاولة أحد الأشخاص التسلل إلى باب الكنيسة الخلفة، وبحوزته قطعة حديد، وعلى الفور أسرعت الخدمات وتمكنت من ضبطه، ومنعت اليقظة الأمنية حدوث أزمة، وتسبب المتهم فى إصابة شخصين بإصابات سطحية وتم إسعافهم فى حينها.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهم يدعى "إسلام فرج عبد ربه" 23 سنة، عاطل، ومقيم قرب الكنيسة، ويعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج، وأكد أفراد أسرته أن المتهم يتعاطى المخدرات وخاصة مخدر الفودو، وهو ما أثر على حالته النفسيه والعصبية، وجارى معالجته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.