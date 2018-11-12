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حبس ربة منزل وعاطل حاولا سرقة سوبر ماركت شهير بالبساتين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:20 م
حبس ربة منزل وعاطل حاولا سرقة سوبر ماركت شهير بالبساتين سوبر ماركت - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس ربة منزل وعاطل، فى اتهامها بمحاولة سرقة منتجات  من داخل سوبر ماركت شهير بدائرة القسم.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من أفراد أمن سوبر ماركت شهير، يفيد تمكنهم من ضبط ربة منزل وشاب، أثناء محاولتهما سرقة منتجات من داخل المحل ، وبالإنتقال والفحص تبين أن المتهمين هما "ك.ب" عاطل، و"ا.ا" ربة منزل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على منتجا  مخبأة بطيات ملابسهما. وتبين أن أفراد أمن السوبر ماركت، اكتشفوا الواقعة من خلال كاميرات المراقبة ،  تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

 

 


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