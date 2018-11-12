جهاز حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "اليوم المفتوح" لحل شكاوى المواطنين

كتب مدحت وهبة

يطلق جهاز حماية المستهلك اليوم المبادرة الوطنية "اليوم المفتوح" التى تستهدف إقامة معسكر عمل بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية.

ويأتى ذلك فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها مؤسسات الدولة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والعمل على حلها، وتأكيدًا على ما جاء بمحاور برنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن التأكيد على إيجاد آليات غير تقليدية لحل الشكاوى من خلال تيسير الإجراءات.

وسيقوم الجهاز بإطلاق مبادرة "اليوم المفتوح" الثالث من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل لحل شكاوى المستهلكين بمقر الجهاز بالقرية الذكية بمشاركة كل الكيانات والأطراف فى المنظومة الاستهلاكية.

وكان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قد طالب المواطنين ممن لديهم أى شكاوى متعلقة بالمنظومة الاستهلاكية أن يتواصلوا مع الجهاز عبر آليات التواصل المعلن عنها وخدمة "المواطن رقيب" على الواتس أب 01281661880، مؤكدًا استعداد الجهاز من خلال اليوم المفتوح الثالث بالقرية الذكية لتلقي أي شكاوى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل علي الحل الفوري وإزالة أسبابها في أسرع وقت.

وأشار اللواء الدكتور راضى عبد المعطى إلى أن فريق العمل بالجهاز مؤمن برسالته تمامًا فى مجال حماية المستهلك من أجل صون وحماية حقوقه فى إطار متوازٍ بين إجراءات التوعية والحماية والرقابة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضبط المنظومة الاستهلاكية، خاصة فى ظل توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية تخفيض زمن الاستجابة لحل الشكاوى المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية، واستكمالاً للمبادرات الوطنية التى أطلقها جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المستهلكين والتى حققت نتائج إيجابية فى حل تلك الشكاوى.