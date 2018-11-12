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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:37 م
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توصيل الغاز الطبيعي لـ 170 ألف عميل منزلي بالمنيا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:26 م
توصيل الغاز الطبيعي لـ 170 ألف عميل منزلي بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي عددالعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعي على مستوى المحافظة بلغ 170 ألفا و932 عميلاً منزلياً .

أوضح تقرير الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، الجهود الخاصة بها خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 156 عميل منزلي بقرية تله وبمدينة المنيا ليصبح اجمالى العدد 102 ألف و442 عميلاً، كما بلغ اجمالى عدد العملاء 28260 عميلاً بمدينة بني مزار، و14488 عميل بمدينة مطاى، و16970 عميل بمدينة ابوقرقاص، و6321 عميل بقرية بني أحمد، و2451 عميل بمدينة سمالوط، بالإضافة إلى التعاقد مع 236 عميلا تجاريا، ما بين (مخبز بلدي ـ إفرنجي ـ مطاعم ـ معامل ألبان وحلويات).

أكد المحافظ أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل له أهمية خاصة حيث يوفر الكثير من المزايا والتي من أهمها توفير الجهد والوقت والأموال في ظل ارتفاع أسعار البوتاجاز والذي يكلفالدولة عبئا اقتصاديا كبيراً، موضحا أنه يعتبر نقلة وطفرة نوعية هامة في خريطة التنمية الشاملة لما له من مردود إيجابي واضح ينعكس على المواطن بشكل مباشر وغير مباشر .

كما وجه المحافظ بتيسير إجراءات التعاقد على الغاز الطبيعي للمواطنين وتذليل اى عقبات أمام شركات الغاز الطبيعي، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لضمان توصيل الخدمة وتحقيقالاستفادة للمواطنين بالشكل اللائق.

 
 
 
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو انس

واين عملا مركذ ومدينة مغاغة

وابن عملا مركذ ومدينة مغاغة اليس لهم من حصة في الغاذ

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