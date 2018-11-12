تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بالاتفاق النووى رغم العقوبات

رويترز

أوضح التقرير ربع السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بالقيود الرئيسية المفروضة عليها بموجب اتفاقها مع القوى العالمية عام 2015 وأنه تم التحقق من عدة بنود قبل وقت قصير من دخول العقوبات التى أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران حيز التنفيذ.

وأفاد التقرير السرى الذى تصدره الوكالة للدول الأعضاء والذى حصلت رويترز على نسخة منه اليوم الاثنين بأن إيران أبقت على مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب ودرجات تخصيبه عند المستويات المحددة فى الاتفاق النووى.

وجاء فى التقرير أنه تم التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب فى الرابع من نوفمبرأى قبل يوم من سريان أحدث جولة من العقوبات الأمريكية على طهران فى أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى، وأوضح التقرير أن مخزون إيران من الماء الثقيل يأتى أيضا ضمن الحدود المنصوص عليها وأنه تم التحقق من ذلك فى الثالث من نوفمبر.