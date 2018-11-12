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تعرف على 12 كلية بجامعتى القاهرة وحلوان حسمت الانتخابات فيها بالتزكية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:24 م
تعرف على 12 كلية بجامعتى القاهرة وحلوان حسمت الانتخابات فيها بالتزكية انتخابات اتحاد الطلاب
وائل ربيعى
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تعد "التزكية" أسلوبا من أساليب التربيطات الانتخابية التى يدخل فيها طلاب الجامعات قبل وخلال العملية الانتخابية الخاصة بالاتحادات الطلابية على مستوى كلياتهم المختلفة، يرصد "اليوم السابع"، 12 كلية حسمت فيها التزكية المنافسة على الانتخابات بجامعتى القاهرة وحلوان من خلال تنازلات الطلاب لبعضهم فى هذه الكليات.

جامعة القاهرة:

1-    الزراعة.

2-    التربية للطفولة المبكرة.

3-    طب الأسنان.

4-    الآداب.

5-    الحاسبات والمعلومات.

جامعة حلوان:

1-    العلوم.

2-    الحاسبات.

3-    التربية الرياضية بالجزيرة.

4-    الفنون التطبيقية.

5-    الصيدلة.

6-    التربية الفنية.

7-    الحقوق.

 


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