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تحرير 853 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:38 م
تحرير 853 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملة أمنية - صورة أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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شنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 8 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و102 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قضيتى اتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، ومجند هارب، و15 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، وقضيتين مقهى بدون ترخيص فى مجال قضايا المصنفات الفنية.

وحررت الحملة، 98 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، و853 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1076 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، و559 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

 

 

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