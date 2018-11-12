تحرير 1665 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

أسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1665 مخالفة مرورية متنوعة و شملت516مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و98 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و67 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و145 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو61 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 46 رخصة لمخالفة البيئة و 86 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 54رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و44 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 62 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 55 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 65مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و47 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و63 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و82 مخالفة إزالة فاميه وتحرير73 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و36 مخالفة مواقف عشوائية و40 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير50 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.