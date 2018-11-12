تجديد حبس متهم بالإستيلاء على 5 مليون جنيه بزعم توظيف الأموال 15 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس المتهم "أحمد. م" 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالاستيلاء على 5 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال.

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استولى على أموال المواطنين عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمر بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات،، واستخدم بعضها فى شركة خاصة باستيراد الملابس.

وأضافت التحريات أن المتهم اتفق مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية بالإشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع عن السداد أو رد أصل المبلغ