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تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة لجلسة 10 ديسمبر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:34 م
تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكى بتهمة الرشوة لجلسة 10 ديسمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة رئيس حى الموسكى،لاتهامه بتلقى رشوة مقدارها 100ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل، لجلسة 10ديسمبر، لحضور المتهم، ومناقشة شهود الإثبات.
 
صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض، ومحمد عمارة، وهشام الدرولى، وأمانة سر محمد طه، وتامر حماد.
 
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، فى القضية رقم ٣٠٦٧ جنايات الموسكى، والمتهم فيها رئيس حى الموسكى، بتهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100ألف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة ، لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحي محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحي وأخر،  للإعلان  عنه بالمخالفة لقرار رئاسة  الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠١٧ بعدم  التصريح بإعلانات جديدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
 

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رشوة رئيس حى الموسكى

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