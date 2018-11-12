بلاغ يتهم وكيل التعليم بالشرقية ومدير مدرسة بتعريض حياة الطلاب للخطر

الشرقية - فتحية الديب

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب إحدى المدارس الخاصة بالشرقية، اليوم، ببلاغ بمركز شرطة الزقازيق، يتهمون فيه وكيل مديرية التربية والتعليم، ومدير المدرسة، بتعريض حياة أبنائهم للخطر وعدم توفير أتوبيسات صالحة لنقلهم للمدرسة، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق بالواقعة، التى قررت برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام نيابات جنوب الشرقية فتح تحقيق بالواقعة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغ من "عمرو محمد البوشى" طبيب بشرى، و "سهير السيد الشافي" 38 سنة مهندسة، لتضررهما من وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومدير مدرسة خاصة و مدير التعليم الخاص بصفتهم، لعدم قيام إدارة المدرسة بتوفير أتوبيسات صالحة لنقل الطلبة، وتعريض حياتهم للخطر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13973 إدارى مركز شرطة الزقازيق لسنة 2018.