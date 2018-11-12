برلمانيون ليبيون يستنكرون تشويه غسان سلامة للبرلمان أمام مجلس الأمن الدولى

كتب : أحمد جمعة

استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى ما ورد بإحاطة المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة، يوم الخميس الماضى، أمام مجلس الأمن الدولى من تشويه اتجاه السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبى وتجاهل دور أعضاء مجلس النواب رغم ما يبذلونه من جهود لإخراج البلاد من أزمتها فى ظل الانقسام السياسى الكبير فى ليبيا.

وأعرب 40 نائب ليبى فى بيان مشترك تعقيبا على إحاطة المبعوث الأممى لدى ليبيا، عن عدم التزام غسان سلامة بالحياد وفقا لمبادئ ومواثيق الجمعية العامة للأمم المتحدة وانحيازه لطرف دون آخر.

وطالب أعضاء مجلس النواب الليبى هيئة رئاسة المجلس بإدراج بند مناقشة ما ورد من إساءة لمجلس النواب الليبى من قبل المبعوث الأممى لدى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولى فى جدول أعمال الجلسة المقبلة.