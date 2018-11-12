انطلاق جولة الإعادة بالانتخابات الطلابية بـ12 كلية بجامعة القاهرة

كتب ـ وائل ربيعى

انطلقت منذ قليل، جولة الإعادة على الانتخابات الطلابية، التى تجرى، اليوم الاثنين، بـ 12 كلية على مستوى كليات جامعة القاهرة، لاختيار أعضاء اللجان على مستوى الاتحادات الطلابية بالكليات.



وحسمت الصناديق الانتخابية، عملية الانتخابات الطلابية بـ 3 كليات على مستوى كليات جامعة القاهرة، خلال الجولة الأولى بانتخابات الطلاب لاختيار ممثليهم بلجان الاتحاد على مستوى الكليات المختلفة التى أجريت أمس الأحد.



كما انتهت بالتزكية فى 5 كليات بجامعة القاهرة، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن الانتخابات الطلابية تشهد عملية ديمقراطية وحيادية تامة، داعيا الطلاب لعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية.



وأضاف الخشت، أن عملية الاقتراع تجرى من خلال صناديق زجاجية ويقوم الطلاب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها حتى عمليات الفرز، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.







