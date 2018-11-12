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انتحار طالب جامعى لشعوره بالوحدة.. وربة منزل تلقى بنفسها من الطابق الثانى بسوهاج

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:27 ص
انتحار طالب جامعى لشعوره بالوحدة.. وربة منزل تلقى بنفسها من الطابق الثانى بسوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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أقدم طالب بجامعة الأزهر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج على الإنتحار مستخدما سلكا كهربائيا تاركا خطاب لوالدته بشعوره بالوحدة.

وعلى جانبا أخر قامت ربة منزل فى بداية العقد الخامس من العمر بإلقاء نفسها  من شرفة الطابق الثانى بمنزلها، مما أدى لوفاتها وذلك بسبب معاناتها من مرض نفسى بدائرة مركز البلينا.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة المنشاة بوجد جثة أحمد ح ع م - 18 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية بقنا ويقيم بذات الناحية تتدلى من سقف غرفة بمنزلة بالطابق الثانى بسلك كهربائى.

وبالتفتيش عثر على خطاب موجه  لوالدته يؤكد فيه شعورة بالوحدة وسوء حالته النفسية وبمناظرة الجثة بمعرفة ضباط وحدة مباحث المنشاه  تبين وجود سحجة بالرقبة.

أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بسؤال والده 40 ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي التحري في الواقعة.

وجاء الحادث الثانى بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول هناء م ع 51 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو.

وبالفحص وسؤال شقيقها صاحب محل بقالة ويقيم بذات الناحية  قرر قيام شقيقته بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثاني بمنزلها مما أدي لوفاتها، وأضاف بأنها تعاني من مرض نفسي وتتابع علاجياً لدى الأطباء النفسيين وقدم ما يفيد ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" نتيجة الارتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

 

 

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