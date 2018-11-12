اليوم.. إعادة انتخابات اتحادات الطلاب بهندسة بورسعيد

أكد الدكتور جلال سالم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة بورسعيد، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " بأنه تجرى اليوم الإثنين، إعادة انتخابات اتحادات الطلاب بكلية الهندسة فى الفرقتين الأولى والثانية.

ولفت إلى أن الفرقة الأولى تشهد إعادة الانتخابات فى جميع اللجان عدا اللجنة الثقافية والفرقة الثانية فى اللجنتين العلمية والفنية فقط تمهيدا لإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات غدا الثلاثاء 13 من نوفمير الجارى.

وأضاف سالم أن المرحلة الأولى من انتخابات اتحاد طلاب جامعة بورسعيد أجريت أمس الأحد، حيث توافد الطلاب على مقر اللجنة الانتخابية بإدارات رعاية الشباب على مستوى كليات الجامعة .

وأوضح أن الدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة تابع الانتخابات الطلابية داخل 13 كلية فضلا على حرصه أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة لتكون عرسا ديمقراطيا داخل الحرم الجامعى.