المنيا توقع 157عقدا لتقنين 8 آلاف فدان من أراضى أملاك الدولة

كتب فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، أن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التى وقعتها المحافظة حتى الان بلغ 157 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية ، وذلك بإجمالى مساحات تصل إلى حوالى 8 آلاف فدان، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانونى لها بنسبة 25% ، والذى بلغ 113مليون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره المحافظ لعرض اللجنة الفنية والتقييم لحالات أراضى أملاك الدولة بالصحراوى الغربى طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وكذلك تحديد مقابل الانتفاع لتلك الحالات.

حضر الاجتماع محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة .

وجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لانجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات ،وأشاد بجهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة فى تحقيق هذا الانجاز، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.