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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:36 م
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المخابرات العراقية: زعيم "داعش" يختبئ فى منطقة هجين السورية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:36 م
المخابرات العراقية: زعيم "داعش" يختبئ فى منطقة هجين السورية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى
أ ش أ
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كشفت مصادر رفيعة المستوى فى المخابرات العراقية، اليوم الاثنين، عن ورود معلومات مؤكدة للجهاز بوجود زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادى فى منطقة هجين السورية.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن طيران التحالف الدولى بقيادة واشنطن نفذ قبل نحو يومين 11 غارة على أهداف للتنظيم فى هجين، متوقعة أن يكون زعيم داعش مختبئا فيها، مرجحة انطلاق عملية هجومية على هجين فى غضون يومين وربما غدا.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، إحباط تسلل لمسلحى "داعش" من الأراضى السورية صوب الحدود مع العراق، مؤكدة أن عددا من مسلحى "داعش" حاولوا التسلل انطلاقًا من الأراضى المتاخمة لبلدة البوكمال السورية باتجاه بلدة القائم العراقية، لكن القوات العراقية وقوات الحشد الشعبى أحبطت عملية التسلل.


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