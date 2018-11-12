المخابرات العراقية: زعيم "داعش" يختبئ فى منطقة هجين السورية

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كشفت مصادر رفيعة المستوى فى المخابرات العراقية، اليوم الاثنين، عن ورود معلومات مؤكدة للجهاز بوجود زعيم تنظيم "داعش" الإرهابى أبو بكر البغدادى فى منطقة هجين السورية.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن طيران التحالف الدولى بقيادة واشنطن نفذ قبل نحو يومين 11 غارة على أهداف للتنظيم فى هجين، متوقعة أن يكون زعيم داعش مختبئا فيها، مرجحة انطلاق عملية هجومية على هجين فى غضون يومين وربما غدا.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، إحباط تسلل لمسلحى "داعش" من الأراضى السورية صوب الحدود مع العراق، مؤكدة أن عددا من مسلحى "داعش" حاولوا التسلل انطلاقًا من الأراضى المتاخمة لبلدة البوكمال السورية باتجاه بلدة القائم العراقية، لكن القوات العراقية وقوات الحشد الشعبى أحبطت عملية التسلل.