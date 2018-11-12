القبض على خلية إرهابية فى محافظة الأنبار العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على أكبر خلية إرهابية لتنفيذ عمليات التفخيخ فى مدينة الرمادى بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية- فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أن قوات الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة تمكنت بالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38 من القبض على أكبر خلية إرهابية للتخطيط وتنفيذ عمليات التفخيخ تدعى خلية أبو عبد الله الأنصاري".

وأوضحت أنه تم القبض على جميع الإرهابيين فى الخلية، والبالغ عددهم 6 عناصر من المتخصصين بهذا المجال، بعد أن تم استدراجهم لكمائن نصبت لهم فى منطقتى القرية العصرية والزنكورة بمدينة الرمادى، مشيرة إلى أن الإرهابيين من المطلوبين للمثول أمام القضاء.