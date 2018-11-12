"القابضة للسياحة" تحقق 9 مليارات جنيه من الشراكة مع القطاع الخاص

قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة: إن حجم الشراكة بين الشركة والقطاع الخاص بلغ 9 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية، مؤكدة نجاح التجربة.

وأضافت ميرفت خلال مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى الأعمال العام والخاص" اليوم الاثنين، أن الشركة سعت إلى استغلال أصولها خلال الفترة الماضية من خلال طرح الأراضى غير المستغلة على المطورين العقاريين، وفى الوقت ذاته تقييمها والحصول على حد أدنى مضمون للتسعير.

وتابعت رئيس القابضة للسياحة والسينما، أن لدى الشركة 191 فرعا لها تعاملات كثيرة مع شركات القطاع الخاص من خلال وضع العلامات التجارية لهذه الشركات إلى جانب العلامات التجارية التابعة للشركات القابضة.

وأضافت أنه تم طرح 9 قطع أراض على القطاع الخاص بنظام المشاركات والتى تقوم بالإدارة والتمويل وحققت نتائج جيدة، كما بدأت الشركة تعاملاتها مع القطاع الخاص منذ ما يقرب من 60 عاما، تمثلت فى قطاع الفنادق عبر التعاقد مع شركات الإدارة الأجنبية.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2008 دخلت شركات قطاع الأعمال أبرزها بنزايون وريفولى فى شراكة مع شركات من القطاع الخاص منها أكتف وجراند بلازا.

وأوضحت أن مدة الشراكة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات للإدارة والتطوير وفى نفس الوقت نحصل على نسبة من المبيعات.