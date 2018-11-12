العثور على جثة طالب جامعى بعد ساعات من اختفائه بقرية فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثر عدد من أهالى قرية غزالة بالشرقية، اليوم، على جثة طالب جامعى من أبناء القرية، بعد ساعات من اختفائه وغلق هاتفه المحمول، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق بالواقعة التى قررت برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس نيابة المركز، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام نيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة" أحمد أ ع" 19 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، وبه أثار طعنات، وبالعرض على النيابة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تم تشكيل فريق بحث جنائى، بقيادة العقيد محمد شعراوى، مفتش مباحث المركز، برئاسة العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز ومعاونيه، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية.