video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تقول إنها ستفتح اقتصادها أكثر وتنتقد تنامى الحماية التجارية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:58 ص
الصين تقول إنها ستفتح اقتصادها أكثر وتنتقد تنامى الحماية التجارية رئيس وزراء الصين لى كه تشيانج
رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس وزراء الصين لى كه تشيانج اليوم الاثنين إن بكين ستفتح اقتصادها بصورة أكبر فى مواجهة تنامى الحماية التجارية وذلك قبل أن يتوجه إلى سنغافورة لحضور اجتماع قادة آسيا والمحيط الهادى المتوقع أن يركز على التوترات التجارية.

جاءت تعليقات لى فى مقال بصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية قبل وصوله للمدينة فى وقت لاحق اليوم فى حين دعا رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج إلى مزيد من التكامل الإقليمى قائلا إن التعددية تتعرض للتهديد من ضغوط سياسية.

وكتب المسؤول الصينى فى المقال "فتحت الصين أبوابها للعالم ولن تغلقها أبدا بل ستفتحها على مصرعيها" ودعا إلى "اقتصاد عالمى حر" فى مواجهة "تصاعد الحماية التجارية والأحادية" دون أن يشير بشكل مباشر إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويغيب عن الاجتماعات التى تُعقد الأسبوع الجارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى يصف العديد من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بانها غير عادلة وينتقد الصين بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية والقيود على دخول شركات الأمريكية أسواقها وعجز تجارى هائل.

ويحضر نائب الرئيس الامريكى مايك بنس نيابة عن ترامب إلى جانب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى والدول العشر الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

30.7 مليار دولار مبيعات "على بابا" فى عيد العزاب بالصين

الصين تكشف عن صواريخ المقاتلة جيه-20 لأول مرة فى معرض جوى

الصين تعلن عن خارطة طريق لبناء قوات جوية حديثة

الصين

لى كه تشيانج

ترامب

الاسيان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة