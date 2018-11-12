الصين تقول إنها ستفتح اقتصادها أكثر وتنتقد تنامى الحماية التجارية

رويترز

قال رئيس وزراء الصين لى كه تشيانج اليوم الاثنين إن بكين ستفتح اقتصادها بصورة أكبر فى مواجهة تنامى الحماية التجارية وذلك قبل أن يتوجه إلى سنغافورة لحضور اجتماع قادة آسيا والمحيط الهادى المتوقع أن يركز على التوترات التجارية.

جاءت تعليقات لى فى مقال بصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية قبل وصوله للمدينة فى وقت لاحق اليوم فى حين دعا رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج إلى مزيد من التكامل الإقليمى قائلا إن التعددية تتعرض للتهديد من ضغوط سياسية.

وكتب المسؤول الصينى فى المقال "فتحت الصين أبوابها للعالم ولن تغلقها أبدا بل ستفتحها على مصرعيها" ودعا إلى "اقتصاد عالمى حر" فى مواجهة "تصاعد الحماية التجارية والأحادية" دون أن يشير بشكل مباشر إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويغيب عن الاجتماعات التى تُعقد الأسبوع الجارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى يصف العديد من الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بانها غير عادلة وينتقد الصين بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية والقيود على دخول شركات الأمريكية أسواقها وعجز تجارى هائل.

ويحضر نائب الرئيس الامريكى مايك بنس نيابة عن ترامب إلى جانب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى والدول العشر الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).