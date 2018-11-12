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السجن المؤبد لعاطل قتل والدته تحت تأثير المخدر بمنشأة ناصر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:38 م
السجن المؤبد لعاطل قتل والدته تحت تأثير المخدر بمنشأة ناصر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة المتهم "ك.ت"، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل والدته بدائرة قسم منشأة ناصر.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى، ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى ومحمد صابر.
 
 
واسندت  النيابة العامة، للمتهم " ك.ت"، فى القضية رقم 2327 لسنة 2017 جنايات منشأة ناصر، تهمة قتل والدته مع سبق الإصرار والترصد، تحت تأثير المخدر طعنا بسلاح أبيض "سكين".
 
 
 
 
 
 
 
 

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