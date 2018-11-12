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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:27 ص
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الجيش اليمنى يقتحم حى الربصة ويطوق مدينة الحديدة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:06 ص
الجيش اليمنى يقتحم حى الربصة ويطوق مدينة الحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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أفادت مصادر ميدانية يمنية بإحراز الجيش الوطنى تقدما جديدا فى مدينة الحديدة شمال غربى البلاد، حيث اقتحم حى الربصة جنوب غرب الحديدة وسط معارك ضارية يخوضها مع ميليشيات الحوثى.
وأكدت المصادر - فى تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - أن الجيش تمكن من السيطرة على مدرسة النجاح وعددٍ من المبانى المجاورة لها ، وأن قوات الجيش والمقاومة سيطرا على منزل الرئيس السابق على عبدالله صالح بعد مواجهات عنيفة منيت خلالها ميليشيات الحوثى بخسائر كبيرة فى صفوفها.
وأشارت إلى أن القوات المدعومة من التحالف توجهت صوب مستشفى الثورة لاستعادتها ، بينما واصلت ألوية العمالقة ، المتمركزة على مداخل شارع التسعين ، ملاحقة عناصر الميليشيات الحوثية.
وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الوطنى وصل إلى شارع صنعاء فى الحديدة، وأحرز تقدما كبيرا فى الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة، وأنه بات على أبواب السيطرة على نقطة الشام الاستراتيجية لاستكمال حصار الميليشيات بشكل كامل فى طريقه لاستعادة الميناء القريب هناك.
واقتحمت وحدة خاصة تابعة للقوات المشتركة عمارة عبدالنبى شمال شرق الحديدة، قتلت خلال هجومها الخاطف معظم عناصر الميليشيات، وأسرت من بقي منهم، ويعد المبنى الأعلى فى الحديدة وموقع تمركز مهما لعناصر الميليشيات لإعاقة تقدم قوات الشرعية.
بالتزامن قصف طيران التحالف تجمعات لميليشيات الحوثى فى مناطق متفرقة داخل الحديدة، وأفشلت محاولات الميليشيات تعزيز عناصرها فى المحور الشمالى الشرقى للمدينة.


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