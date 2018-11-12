الجيش اليمنى: تفجير أكثر من 2000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا فى حيران

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تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطنى اليمنى فى المنطقة العسكرية الخامسة اليوم الاثنين من تفجير كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التى زرعتها المليشيات الحوثية فى جبهة حيران شمال غرب محافظة حجة قبل فرارها منها.

وقال مصدر ميدانى للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" إن الفرق الهندسية أتلفت بمساعدة خبراء من تحالف دعم الشرعية أكثر من 2000 لغم أرضية وعبوة ناسفة متنوعة المهام والأحجام.

من جانبه ، أكد العميد الركن عمر جوهر أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة إن الألغام التى زرعتها مليشيات الحوثى فى المنطقة فى مديرية حيران لم تعق الجيش الوطنى من مواصلة تقدمه على الأرض لامتلاكه الخبرة الكافية لتخطى مخاطرها عبر فرقه الهندسية التى تعمل ليل نهار على انتزاعها.

وطالب العميد جوهر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على المليشيا لوقف زراعة الألغام التى باتت تشكل خطرا كبيرا على المدنيين فى عموم المحافظات التى تقع تحت سيطرتهم.

وكانت مليشيا الحوثى زرعت قبل فرارها من مديرية حيران آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، بهدف إعاقة تقدم قوات الجيش الوطني، الا أن تلك الألغام تسببت فى سقوط ضحايا من النساء والأطفال نتيجة زراعتها فى الأحياء السكنية والطرقات العامة.