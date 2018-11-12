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الجيزة تزيل 65 مقلب للقمامة على مستوى المحافظة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:57 ص
الجيزة تزيل 65 مقلب للقمامة على مستوى المحافظة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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اعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء رفع تراكمات ومخلفات قمامة من 65 مقلب ومأوى للقمامة علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن.

وأكد أن أعمال رفع المخلفات ستتم بالتوازي في الاحياء والمراكز والمدن وسيتم متابعة الأعمال يوميا لحين الانتهاء من رفع المخلفات بالكامل .

ولفت إلى أن إزالة المقالب بغرض تحسين مستوى النظافة لدرجة يلمسها المواطنين حفاظ علي الصحة العامة لما تمثله من أضرار.

وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل برفع أي تراكمات ومخلفات من اسفل الكباري حيث تم رفع العديد من المخلفات وجارى استكمال المتبقى منها .

ودعا المحافظ مواطني الجيزة إلى التعاون مع أجهزة المحافظة والمساهمة فى عدم القاء أى مخلفات بالطريق العام والحرص على إلقائها بالصناديق المخصصة لها والمنتشرة بكافه قطاعات المحافظة لأهميتها فى الحفاظ على المظهر الحضارى العام.

 


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