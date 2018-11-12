"التضامن" تبدأ اختيار الأسر المنتجة المشاركة فى مسابقة الأميرة سبيكة بالبحرين

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، بدء اختيار أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج على مستوى مديريات التضامن للاشراك فى مسابقة الجائزة العربية للأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لعام 2018/2019 ، التى تعقد فى المملكة البحرينية.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التضامن الاجتماعى فتح باب التقدم عبر موقعها الإلكتروني



http://www.moss.gov.eg:8008



أو ورقيا عبر الإدارة المختصة وقام المتقدمين بمليء الاستمارة الخاصة بالتقدم بشرط أن يكون العائد المالي من المشروع جزء من الدخل الرئيسي للأسرة وأن تكون لدى أفراد الأسرة مهارة قاموا بتطويرها وأن يحدث المشروع تغييرا ملحوظا في المستوى المعيشي للأسرة وذلك بالنسبة الى جائزة أفضل أسرة منتجة .



أما بالنسبة لجائزة أفضل منتج أن يكون المنتج من تصميم وإنتاج الأسر المنتجة وأن يكون قابل للتسويق الداخلي والخارجي وأن يتميز بالإبداع والتطوير والجودة والأصالة وأن تكون هناك دلالات على تطوير المنتج منذ البدء في المشروع.



وتهدف المسابقة الى تحفيز الأسر ذات الدخل المحدود للدخول في مشاريع صغيرة وتشجيع المواهب وتنميه المهارات واحتضانها وتفعيل دور الفرد في المجتمع اقتصاديا إضافة إلى إتاحة الفرصة للأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادى وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.



كما تهدف أيضا إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الأسر العربية المنتجة والتعرف على مختلف الأساليب التي تمكن من الارتقاء بالقدرة الإنتاجية للأسر المنتجة وتحفيز المؤسسات المالية والاقتصادية على دعم مشاريع الأسر المنتجة وتشجيع الأسر المنتجة على تطوير منتجاتها والمساهمة في إيجاد مجتمع إنتاجي عربي من خلال المناخ الذي تتيحه الجائزة في التواصل بين الدول العربية والتعرف على أنشطة الأسر المنتجة بها





وقالت أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم أنه سيتم المفاضلة بين الأسر المتقدمة ممن تنطبق عليها شروط المسابقة حيث يجب ان تتميز منتجاتهم بأنها منتجات تراثية من خامات البيئة المصرية من خشب السرسوع وهو من الخامات البيئية الموجودة في قنا والألابستر والخيامية والجلود والتللى وستقوم اللجنه المشكله بالمفاضلة بين الأسر لاختيار أفضل أسرة وأفضل منتج.

